СМИ: бойцы Свободной сирийской армии примут участие в операции Турции в Сирии

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Не менее 20 тысяч бойцов так называемой Свободной сирийской армии примут участие в военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщила в воскресенье газета Sabah.

По ее данным, наступательная операция будет проводиться в районе Африн, который находится под контролем курдских "Сил народной самообороны". В первую очередь планируется захватить город Тель Рифат и авиабазу Минак.

Как сообщила в конце июня газета Milliyet, Анкара ведет переговоры с Москвой о готовящейся в Сирии операции. Предполагается, что она продлится 70 дней, будет задействована и военная авиация. Позже район Африн приобретет статус еще одной зоны деэскалации. Безопасность в этом регионе будет обеспечиваться военными из Турции и России по модели Идлиба.