Солдаты батальона НАТО задержаны в Вильнюсе за драку из-за неоплаченного в ресторане счета

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ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Военные Нидерландов из размещенного в Литве международного батальона НАТО были задержаны за драку, учиненную в одном из ресторанов Вильнюса. Об инциденте, имевшем место в субботу вечером, в воскресенье сообщил Департамент полиции.
Согласно его информации, причиной конфликта стал неоплаченный счет. В потасовке, во время которой пострадал 32-летний мужчина, приняли участия два иностранных военнослужащих. Еще двое военных из Нидерландов находились при этом рядом.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Характер нанесенных повреждений полиция не уточняет.
Все четверо военнослужащих (возраст от 30 до 38 лет) после опроса и проверки на трезвость были отпущены. Полицией по факту ЧП ведется следствие.