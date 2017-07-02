СМИ: ряд британских министров настаивает на отказе Мэй от политики бюджетной экономии

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Ряд членов кабинета министров Великобритании настаивает на отказе главы правительства Терезы Мэй от политики жесткой экономии бюджетных средств, которой правящая Консервативная партия придерживается с момента прихода к власти в 2010 году. Об этом сообщила воскресная газета Observer.

По утверждению издания, премьер "столкнулась с целым хором требований" со стороны видных членов партии о необходимости пересмотра бюджетной политики, которую, по их мнению, тори больше не могут проводить на фоне падения рейтинга Мэй. В числе тех, кто потребовал изменений, газета называет министра здравоохранения Джереми Ханта и министра образования, по делам женщин и равноправия Джастин Грининг.

Среди целей, обозначенных противниками экономии, значатся увеличение зарплат сотрудникам учреждений Национальной системы здравоохранения и учителям, увеличение финансирования школ.

Тори стали проводить политику жесткой бюджетной экономии сразу после победы на всеобщих выборах 2010 года. Ставший премьер-министром тогдашний лидер консерваторов Дэвид Кэмерон (был главой правительства в 2010-2016 годах) обусловил необходимость сокращения расходов большим объемом государственного долга. К его возникновению привела активная политика внешних заимствований, которую проводила Лейбористская партия, находившаяся у власти в стране в течение предыдущих 13 лет.