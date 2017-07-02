СМИ: коалиция губернатора Токио получает большинство в законодательном собрании

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ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Коалиция, возглавляемая партией губернатора Токио Юрико Коикэ "Жители префектуры - превыше всего", получает большинство мест в столичном законодательном собрании по итогам прошедших в воскресение выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного общественным телевидением NHK.
"Мы пока не знаем окончательных результатов, но экзитполы выглядят очень положительно. Я очень благодарна всем избирателям, которые оценили и приняли нашу программу", - подчеркнула Коикэ.
Отмечается, что коалиция может получить от 73 до 85 из 127 мест токийского заксобрания - главного законодательного органа японской столицы. При этом правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ терпит разгромное поражение - число мандатов ЛДП может оказаться самым низким за всю историю партии, сообщает NHK.