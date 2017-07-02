СМИ: число жертв взрыва в центре Дамаска возросло до 18 человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взрыв на площади Тахрир в Дамаске унес жизни 18 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили в воскресенье медицинские источники в сирийской столице. Их сведения привела ливанская газета An Nahar. Среди погибших - семь полицейских, есть еще несколько неопознанных тел.

МВД республики подозревает в причастности к этой вылазке террористов из группировки "Исламское государство (запрещена в РФ). В марте в ходе устроенной ими серии взрывов в Дамаске погибли 106 человек.

Как заявил представитель правоохранительного ведомства телеканалу Al ikhbaria, сотрудники сирийских силовых структур не позволили террористам достичь своих целей в Дамаске. По его сведениям, своими своевременными действиями силовики "сумели предотвратить проникновение смертников в центр города в утренние часы пик, где они планировали подорвать заминированные автомобили". "Это повлекло бы за собой большое число жертв", - подчеркнул он.

На въезде в город были задержаны и уничтожены две машины с бомбами. Только одному из боевиков удалось достичь площади Тахрир, где он привел в действие заложенную в автомобиль взрывчатку.

В телерепортаже очевидцы заявляли о значительном материальном ущербе, нанесенном взрывом. У нескольких зданий на площади поврежден фасад, на одном из домов обрушился балкон.