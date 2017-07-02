СМИ: число жертв взрыва в центре Дамаска возросло до 18 человек

ХК СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций в Санкт-ПетербургеСпорт 2 июля, 14:47
Расширение морских границ СЭЗ в Крыму привлечет дополнительные инвестицииЭкономика и бизнес 2 июля, 14:16
Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место на Кубке конфедерацийСпорт 2 июля, 14:10
Португалия - Мексика. Онлайн-трансляцияСпорт 2 июля, 14:00
СМИ: "Бока Хуниорс" принял предложение "Зенита" по приобретению футболиста ПавонаСпорт 2 июля, 13:55
Марадона и Это'О посетят финал Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 13:46
Банк БРИКС до 2021 года сосредоточится на инфраструктурных проектахЭкономика и бизнес 2 июля, 13:27
Во время военно-морского салона в Петербурге корабли ВМФ РФ посетили более 100 тыс. гостейАрмия и ОПК 2 июля, 13:24
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в ХельсинкиКультура 2 июля, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взрыв на площади Тахрир в Дамаске унес жизни 18 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили в воскресенье медицинские источники в сирийской столице. Их сведения привела ливанская газета An Nahar. Среди погибших - семь полицейских, есть еще несколько неопознанных тел.
МВД республики подозревает в причастности к этой вылазке террористов из группировки "Исламское государство (запрещена в РФ). В марте в ходе устроенной ими серии взрывов в Дамаске погибли 106 человек.
Как заявил представитель правоохранительного ведомства телеканалу Al ikhbaria, сотрудники сирийских силовых структур не позволили террористам достичь своих целей в Дамаске. По его сведениям, своими своевременными действиями силовики "сумели предотвратить проникновение смертников в центр города в утренние часы пик, где они планировали подорвать заминированные автомобили". "Это повлекло бы за собой большое число жертв", - подчеркнул он.
На въезде в город были задержаны и уничтожены две машины с бомбами. Только одному из боевиков удалось достичь площади Тахрир, где он привел в действие заложенную в автомобиль взрывчатку.
В телерепортаже очевидцы заявляли о значительном материальном ущербе, нанесенном взрывом. У нескольких зданий на площади поврежден фасад, на одном из домов обрушился балкон.