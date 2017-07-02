Египетский суд приговорил к смертной казни 20 человек, причастных к "бойне в Кирдасе"

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КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Египетский суд приговорил 20 человек, обвиненных в причастности к беспорядкам и убийству полицейских в 2013 году, к смертной казни. Об этом в воскресенье сообщил журналистам представитель суда.
По этому делу, известному как "бойня в Кирдасе", проходили более 100 подсудимых, подавляющее большинство из них сторонники запрещенной в Египте и России исламистской группировки "Братья-мусульмане".
Летом 2013 года, после отстранения от власти бывшего президента АРЕ Мухаммеда Мурси, группа вооруженных исламистов атаковала полицейский участок в пригороде столицы, городе Кирдаса. В результате погибли около 11 стражей порядка, двое мирных жителей, десятки получили ранения.