В Израиле палестинского депутата задержали за подстрекательство к террору

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Службы безопасности Израиля задержали депутата палестинского парламента от радикальной группировки левого толка "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) Джаррар по подозрению в подстрекательстве к террору. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel.
Джаррар известна своей ярой антиизраильской позицией, отмечает издание. Газета указывает, что Джаррар была арестована в окрестностях города Рамалла на Западном берегу реки Иордан во время акции протеста за восхваление террористов. 55-летняя парламентарий в 2015 году уже была приговорена судом Израиля к 15 месяцам тюрьмы за подстрекательство к насилию и лишь около года назад вышла из исправительного учреждения.
НФОП входит в состав Организации освобождения Палестины. На последних парламентских выборах в Палестине в 2006 году группировка НФОП заняла по количеству полученных голосов третье место после движения ФАТХ, которым руководит палестинский лидер Махмуд Аббас, и группировки ХАМАС, захватившей власть в секторе Газа летом 2007 года. После выборов 2006 года из-за продолжающегося внутрипалестинского раскола состав Палестинского законодательного совета не переизбирался.
Группировка НФОП признана в Израиле террористической организацией.