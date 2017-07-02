В Израиле палестинского депутата задержали за подстрекательство к террору

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Службы безопасности Израиля задержали депутата палестинского парламента от радикальной группировки левого толка "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) Джаррар по подозрению в подстрекательстве к террору. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel.

Джаррар известна своей ярой антиизраильской позицией, отмечает издание. Газета указывает, что Джаррар была арестована в окрестностях города Рамалла на Западном берегу реки Иордан во время акции протеста за восхваление террористов. 55-летняя парламентарий в 2015 году уже была приговорена судом Израиля к 15 месяцам тюрьмы за подстрекательство к насилию и лишь около года назад вышла из исправительного учреждения.

НФОП входит в состав Организации освобождения Палестины. На последних парламентских выборах в Палестине в 2006 году группировка НФОП заняла по количеству полученных голосов третье место после движения ФАТХ, которым руководит палестинский лидер Махмуд Аббас, и группировки ХАМАС, захватившей власть в секторе Газа летом 2007 года. После выборов 2006 года из-за продолжающегося внутрипалестинского раскола состав Палестинского законодательного совета не переизбирался.

Группировка НФОП признана в Израиле террористической организацией.