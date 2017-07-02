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В Израиле палестинского депутата задержали за подстрекательство к террору

Международная панорама
2 июля, 15:10 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 2, июля. /ТАСС

Халида Джаррар, известная своей антиизраильской позицией, была арестована в окрестностях города Рамалла во время акции протеста за восхваление террористов

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Халида Джаррар

Халида Джаррар

© AP Photo/Majdi Mohammed

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Службы безопасности Израиля задержали депутата палестинского парламента от радикальной группировки левого толка "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) Джаррар по подозрению в подстрекательстве к террору. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel.

Джаррар известна своей ярой антиизраильской позицией, отмечает издание. Газета указывает, что Джаррар была арестована в окрестностях города Рамалла на Западном берегу реки Иордан во время акции протеста за восхваление террористов. 55-летняя парламентарий в 2015 году уже была приговорена судом Израиля к 15 месяцам тюрьмы за подстрекательство к насилию и лишь около года назад вышла из исправительного учреждения.

НФОП входит в состав Организации освобождения Палестины. На последних парламентских выборах в Палестине в 2006 году группировка НФОП заняла по количеству полученных голосов третье место после движения ФАТХ, которым руководит палестинский лидер Махмуд Аббас, и группировки ХАМАС, захватившей власть в секторе Газа летом 2007 года. После выборов 2006 года из-за продолжающегося внутрипалестинского раскола состав Палестинского законодательного совета не переизбирался.

Группировка НФОП признана в Израиле террористической организацией.

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