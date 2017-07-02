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Американский эсминец подошел на 12 миль к спорному острову Тритон в Южно-Китайском море

Международная панорама
2 июля, 15:25 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, июля. /ТАСС

Сторожевые катера КНР немедленно направились к кораблю, продолжив сопровождать его по пути следования

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец на 12 морских миль приблизился к острову Чжунцзяньдао (Тритон) спорного архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Sina.

Отмечается, что сторожевые катера КНР немедленно направились к кораблю США, продолжив сопровождать его по пути следования.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по поводу территориальной принадлежности ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Новый виток напряженности возник после решения международного арбитража в Гааге в июле этого года, согласно которому Китай признан не имеющим "исторических прав" на спорные острова в ЮКМ и большую часть его акватории. В Пекине заявили о непризнании вердикта суда и о том, что он не имеет юридической силы. Усилившаяся напряженность стала предлогом для Вашингтона усилить свое военное присутствие в регионе.

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