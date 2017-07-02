Вице-премьер Украины предложил вести реестр лиц, которые приглашают артистов из РФ

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Вице-премьер Украины предложил вести реестр лиц, которые приглашают артистов из РФМеждународная панорама 2 июля, 15:33
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КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать на Украине реестр организаторов, приглашающих выступать в страну артистов из РФ, которые "нарушают украинский закон". Об этом в воскресенье он сообщил в Twitter.
"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особо", - заявил чиновник. Он проинформировал, что за последние два дня украинские пограничники не впустили в страну семь артистов из России. "Служба безопасности Украины и пограничники не пустили семь певцов из России за два дня. Может время спросить уже с тех, кто их приглашает так настойчиво на Украину?" - добавил он.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины ранее отказали певице Татьяне Липницкой (известной под псевдонимом Бьянка) во въезде на Украину, где в Одессе у нее должен был состояться концерт. Кроме того, отказано было во въезде российскому исполнителю Найку Борзову, который со своей группой должен был выступить в воскресенье в Киеве на фестивале Atlas Weekend. О запрете въезда на Украину заявил и музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин. Он также должен был выступить на фестивале.
Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину уже более 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.