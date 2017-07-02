В Польше осудили прославление участников ОУН-УПА на Украине

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Участники Всемирного съезда кресовян (жителей так называемых Восточных Кресов - территорий на Западе Украины), проходящего в Польше, высказались против прославления преступников из Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ). Об этом сообщает в воскресенье Польское агентство печати.

Участники конгресса обратились к польским властям с просьбой противостоять этим явлениям так же активно, как это делается по отношению к прошлому концлагеря в Освенциме, призывают почтить память жертв совершенного украинскими националистами геноцида польского народа и помогать проживающим на территории бывшего СССР полякам.

В ходе состоявшегося в рамках съезда богослужения священник Тадеуш Исаковский-Залеский отметил, что власть "прячет голову в песок, проявляя невероятную непоследовательность, когда нужно бороться за память поляков, убитых украинцами". Как напомнил священник, только в прошлом году польский парламент назвал произошедшее на Волыни геноцидом, учредив День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, который теперь будет отмечаться каждый год 11 июля. "Мы ждем принятия закона, запрещающего распространение идеологии бандеризма, которая привела к этому геноциду", - указал он.

По словам Исаковского, на Украине осуществляется "крупномасштабное прославление преступников". "Кости жертв разбрасываются, а памятники ставят убийцам. Именем автора геноцида называют памятники и площади, - отметил он. - И сегодня, когда главные улицы Киева и Львова названы в честь жестоких убийц, польские власти не реагируют, никак не действуют несмотря на то, что такие огромные суммы денежных средств поступают из польского бюджета в украинский".

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.