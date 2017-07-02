Партия Абэ получит минимальное за свою историю число мест в заксобрании Токио

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Японии Синдзо Абэ получит наименьшее за всю историю своего существования число мест в законодательном собрании Токио. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье столичной избирательной комиссией.

Согласно этим данным, в самом лучшем случае ЛДП получит лишь 37 мест из 127 возможных, что станет самым неудачным результатом за всю историю партии. Последний раз отрицательный рекорд был установлен ЛДП в 2009 году. Тогда по итогам выборов партия получила 38 мест в главном законодательном органе столицы.

На прошедших в воскресенье в Токио выборах в законодательное собрание уверенно лидирует коалиция, возглавляемая партией губернатора Юрико Коикэ "Жители префектуры - превыше всего". Согласно данным экзитполов, блок Коикэ получит больше половины из 127 мест в токийском заксобрании.