Более 10 боевиков ИГ уничтожены в результате авиаударов на востоке Афганистане

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате трех отдельных авиаударов в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama Press.
По данным местных властей, которые приводит агентство, не менее шести террористов были ликвидированы в субботу вечером в результате удара в районах Тора-Бора и Алеф-Хал. Еще пять боевиков были уничтожены в районе Танги в уезде Ачин. В результате операции также удалось обнаружить и изъять оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, принадлежавшие террористам.
Мирные жители, как отмечается в заявлении, в ходе операций не пострадали.