Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор, есть погибшие

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в воскресенье в результате ракетного обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилого квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, атаке подверглись кварталы Эль-Джоура и Эль-Кусур.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.