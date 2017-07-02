Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор, есть погибшие

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в воскресенье в результате ракетного обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилого квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, атаке подверглись кварталы Эль-Джоура и Эль-Кусур.
Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.