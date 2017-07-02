Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу

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АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт турецкого президента.
По его данным, встреча прошла в резиденции Тарабья в Стамбуле.
Подробности переговоров не уточняются.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.