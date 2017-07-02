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Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу

Международная панорама
2 июля, 16:21 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, июля. /ТАСС

Встреча президента Турции и главы Минобороны РФ прошла в резиденции Тарабья

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АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт турецкого президента.

По его данным, встреча прошла в резиденции Тарабья в Стамбуле.

Подробности переговоров не уточняются.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.

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Темы
Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Шойгу, Сергей Кужугетович
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