Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт турецкого президента.

По его данным, встреча прошла в резиденции Тарабья в Стамбуле.

Подробности переговоров не уточняются.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.