Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" CNN

Сборная Португалии победила мексиканцев и заняла третье место на Кубке конфедерацийСпорт 2 июля, 17:32
Митрополит Иларион осудил решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка с генетическим заболеваниемОбщество 2 июля, 17:27
Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" CNNМеждународная панорама 2 июля, 17:23
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадалиПроисшествия 2 июля, 16:46
Михалков вручил дипломы слушателям своей киноакадемииКультура 2 июля, 16:43
Ухов стал вторым на Мемориале Знаменских в прыжках в высотуСпорт 2 июля, 16:27
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с ШойгуМеждународная панорама 2 июля, 16:21
Около 80 пожарных пытаются погасить огонь в недостроенном жилом комплексе в ЛондонеПроисшествия 2 июля, 16:18
Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружияПолитика 2 июля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выложил в воскресенье на своей странице в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.
Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania, вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.
Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который "уложил" его на пол и "нанес" несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.
В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу. Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.
На протяжении недели президент критиковал CNN за распространение "лживых новостей". Это связано с тем, что телеканал 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, обещал ли Скарамуччи Дмитриеву скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Позднее три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.