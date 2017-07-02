Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" CNN

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выложил в воскресенье на своей странице в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.

#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.

Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania, вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который "уложил" его на пол и "нанес" несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу. Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.

На протяжении недели президент критиковал CNN за распространение "лживых новостей". Это связано с тем, что телеканал 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, обещал ли Скарамуччи Дмитриеву скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Позднее три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.