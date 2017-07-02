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Блок губернатора Токио получает большинство в столичном заксобрании

Международная панорама
2 июля, 18:17 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, июля. /ТАСС

На 00:00 по местному времени (18:00 мск) блок Юрико Коикэ получает 79 из 127 мест в законодательном собрании, сама партия получает 49 мест

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ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Коалиция во главе с партией "Жители префектуры - превыше всего", которую возглавляет губернатор Токио Юрико Коикэ, получает большинство мест в столичном законодательном собрании по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют данные токийской избирательной комиссии.

На 00:00 по местному времени (18:00 мск) блок Юрико Коикэ получает 79 из 127 мест в законодательном собрании Токио. Сама партия губернатора получает 49 мест.

Обладавшая большинством до этого воскресенья правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ потерпела сокрушительное поражение. ЛДП уже точно получает меньше 23 мест - самый слабый показатель партии за всю историю ее существования. В настоящее время продолжается подсчет голосов - не распределенными остались три мандата.

"Я счастлива и благодарна жителям [Токио], которые приняли нас и нашу программу. Мы осознаем весь груз возложенной на нас ответственности", - подчеркнула в связи с победой Коикэ.

Воскресные выборы в законодательное собрание Токио также продемонстрировали более высокую явку, чем в 2013 году, когда последний раз проходили аналогичные выборы. Отдать свои голоса пришли 51,3% избирателей, что больше на 7,7%, чем четырьмя годами ранее.

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