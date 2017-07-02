Поражение Либерал-демократов на выборах в Токио - мощный удар по партии власти Синдзо Абэ

Разгромное поражение, которое потерпела в воскресенье Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии на выборах в законодательное собрание Токио - мощнейший удар по партии власти, возглавляемой премьер-министром Синдзо Абэ. Удар, который может нести тяжелейшие для действующего японского правительства последствия - до всеобщих выборов, определяющих политическую власть в Японии, остается всего полтора года.

Триумф губернатора Коикэ

Триумфатором голосования в Токио стала губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ и ее молодая партия "Жители префектуры - превыше всего", которая вместе с партнерами по коалиции получили 79 из 127 мест в законодательном собрании. Число же мандатов правящей ЛДП, которая до этого воскресенья довольствовалась большинством в токийском заксобрании, сократилось до исторического минимума - всего 22 места.

Бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий, а ныне - заместитель генерального секретаря ЛДП Хакубун Симомура признался, что результаты выборов стали "намного более жесткими", чем его партия могла себе представить. "Различные неудачные высказывания [членов ЛДП], а также прения в парламенте оказали негативную роль [на итоги выборов]", - отметил он. Симомура назвал "суровой оценкой населения" результаты выборов и пообещал, что ЛДП сделает все возможное для того, чтобы вернуть доверие избирателей.

Премьер-министр Синдзо Абэ, возглавляющий партию, в свою очередь подчеркнул, что результаты волеизъявления столичных жителей "необходимо принять со смирением".

Сама губернатор японской столицы Юрико Коикэ поблагодарила жителей Токио и подчеркнула, что ее партия осознает весь груз возложенной на нее ответственности. Теперь главный законодательный орган столичного мегаполиса находится в полной власти партии "Жители префектуры - превыше всего" и ее партнера - партии "Новая комэйто". На общенациональном уровне она является главным союзником правящей Либерально-демократической партии, но на столичных выборах решила поддержать губернатора. Прагматичная ставка на популярного у жителей Токио губернатора принесла "Новой Комэйто" свои плоды - по итогам выборов партия получила ровно столько же мест, сколько и ЛДП

Причины поражения

Рейтинг поддержки правительства либерал-демократа Синдзо Абэ начал уверенно снижаться весной этого года, когда ЛДП в форсированном режиме принялась протаскивать в парламенте непопулярный у местного населения законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подготовку к различного вида преступлениям. Имея большинство в обеих палатах национального парламента, ЛДП и ее партнеры по коалиции могут беспрепятственно принять любой закон, полностью игнорируя точку зрения оппозиционного блока. Закон в результате был принят, что напрямую отразилось на рейтинге правительства Абэ - к середине июня он просел более, чем на 10% и упал до отметки 44,9%.

На падение рейтинга ЛДП в целом и Синдзо Абэ - в частности, также повлияли многочисленные скандалы вокруг членов правящей партии, включая самого премьер-министра и его супруги. Подозрительные сделки по продаже государственной земли по заниженным ценам националистической организации, подозрения в коррупции и злоупотреблении полномочиями - все это привело к тому, что рейтинг поддержки правящей японской элиты падает с каждым месяцем.

Ремарка Симомуры про "неудачные высказывания" - явная отсылка к министру обороны Японии и члену ЛДП Томоми Инаде, которая буквально за несколько дней до выборов оказалась в эпицентре скандала, призвав избирателей от имени министерства и сил самообороны страны голосовать за кандидата от партии власти. Подобные призывы категорически запрещены в Японии и стали нарушением сразу нескольких законодательств и пунктов конституции, что вызвало волну критики как на саму Инаду, так и на ее Либерально-демократическую партию

Сам Симомура, к слову, на прошлой неделе также оказался в центре коррупционного скандала после того, как популярный еженедельник опубликовал заметку, в которой говорилось, что в министерскую бытность он получил от друга премьер-министра Абэ 2 млн иен (около $18 тыс.). Деньги были якобы уплачены за пригласительные билеты на прием, который Симомура проводил для сбора политических пожертвований, однако их не указали в официальной отчетности. Сам Симомура все обвинения категорически отвергает.

Многочисленные скандалы средней и малой величины, в которых погрязла ЛДП и члены правительства Синдзо Абэ, хоть и не приводят к отставкам членов правительства, но создают постоянный негативный фон - местные средства массовой информации не дают политическому истеблешменту расслабиться. И все это напрямую отразилось на итогах нынешних выборов в столичное законодательное собрание.

Возможные последствия

Разгромное поражение на выборах в законодательное собрание Токио ставит правящую партию и премьер-министра Синдзо Абэ перед очень непростым выбором. Очередные всеобщие выборы, согласно действующей конституции, должны пройти в Японии не позднее конца следующего года. На них определится новая правящая партия, а ее лидер станет новым премьер-министром Японии. Глава правительство может распустить обе палаты парламента уже сейчас и провести досрочные выборы, если посчитает необходимым.

Абэ необходимо определить свою дальнейшую стратегию - либо проводить досрочные выборы, и уповать на то, что по их итогам Либерально-демократической партии удастся сохранить большинство и как следствие - власть в стране. Текущий рейтинг поддержки скорее всего позволит Абэ и его команде сохранить лидерство, однако оно окажется уже не столь безоговорочным - либерал-демократам может понадобиться искать новых союзников в свою коалицию. Несмотря на ошеломительный успех партии Юрико Коикэ на этих выборах, никто не возьмется прочить ей победу на общенациональном уровне, по крайней мере сейчас - партия слишком молода и сконцентрирована именно на жителях Токио.

Второй путь - ждать до конца будущего года, прилагая все возможные усилия для поднятия собственного рейтинга и восстановления доверия со стороны избирателей. Однако, принимая во внимание, с какой частотой члены правительства Абэ и депутаты ЛДП оказываются вовлеченными в скандалы, это может возыметь обратный эффект и лишь сильнее подорвать популярность партии. К тому же, полтора года - достаточно большой срок, который может позволить партии губернатора Токио укрепить свои позиции и заручиться поддержкой не только токийцев, но и жителей других регионов.

Ближайшие соратники Синдзо Абэ придерживаются прямо кардинальной позиции по этому вопросу. Вице-премьер, министр финансов и бывший глава правительства Таро Асо - известный сторонник идеи проведения досрочных выборов в ситуациях, когда рейтинг правительства начинает снижаться. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, напротив, решительно выступает против досрочных выборов, считая, их рискованными. Премьер-министру Синдзо Абэ, триумфально вернувшемуся к власти в 2012 году, предстоит очень сложное решение, от которого будет зависеть его политическое будущее и будущее его партии.

Игорь Беляев