Телеканал CNN сравнил Трампа с подростком в связи с публикацией скандального видео

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп повел себя как подросток, когда разместил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Такую оценку поступку американского лидера дало руководство этого канала в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Представители CNN выразили сожаление в связи с тем, что "президент США поощряет насилие в отношении журналистов". Как утверждается в заявлении, официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс ранее солгала, сказав, что Трамп никогда не являлся сторонником насилия.

"Вместо того чтобы готовиться к зарубежной поездке, его первой встрече с [президентом России] Владимиром Путиным, разбираться с Северной Кореей и работать над законопроектом по здравоохранению, он ведет себя как подросток, что совсем не соответствует высокому посту, который он занимает, - подчеркнуло руководство телеканала. - Мы продолжим делать нашу работу. Ему следует начать делать свою".

Ранее в воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania ("Рестлмания"), вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который повалил его на пол и будто бы нанес несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен на лицо Макмэна. В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу, Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.

В последние месяцы Трамп регулярно критиковал CNN, как и другие СМИ, за распространение "лживых новостей".