СМИ: Индия перебросила в Сикким дополнительное количество военных

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Индия перебросила дополнительное количество военнослужащих в пограничную зону в штате Сикким, чтобы укрепить позиции в этом регионе, где уже около месяца продолжается противостояние индийских и китайских солдат. Как сообщает в воскресенье газета Times of India, решение ввести дополнительные части, количество которых не указывается, принято после того, как китайские военные "прибегли к агрессивной тактике".
По информации издания, ссылающегося на информированные источники, еще 1 июня Народно-освободительная армия Китая потребовала от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ индийского штата Сикким, а также Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что они были построены на его территории. 6 июня ночью китайцы разрушили бульдозерами эти блиндажи, 8 июня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон есть пострадавшие, указывает газета.
После этого индийские военные остановили дорожное строительство, которое вели в этом регионе рабочие КНР. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.
В субботу МИД Индии выступил с ответным заявлением, в котором подчеркнул, что, по мнению Нью-Дели, китайская сторона, начавшая строительство дороги в районе Сиккима, нарушает статус-кво, что угрожает индийской безопасности. Индия считает, что заинтересованные стороны должны соблюдать предельную сдержанность не изменять статус-кво в одностороннем порядке.
В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.