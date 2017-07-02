Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и России

Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамСпорт 2 июля, 20:34
Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в ЛондонеСпорт 2 июля, 20:26
СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-ДабиМеждународная панорама 2 июля, 20:23
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 20:23
Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и РоссииМеждународная панорама 2 июля, 20:12
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - ГерманияСпорт 2 июля, 20:10
Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"Спорт 2 июля, 20:02
Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в БельгииСпорт 2 июля, 19:54
Новейшие субмарины "Нижний Новгород" и "Колпино" прошли боевые испытания на БалтикеАрмия и ОПК 2 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее нарушит стратегический баланс региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС накануне прибытия в Москву с визитом.
"Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более - сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность", - подчеркнул председатель КНР.
"По тематике THAAD Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координации на всех уровнях, и у нас идентичное понимание по поводу ее сути и вредности. Обе стороны решительно против размещения системы THAAD США в Республике Корея, убедительно призывают соответствующие стороны прекратить ее размещение и отменить решение", - констатировал Си Цзиньпин. Китай и Россия, подчеркнул он, будут вместе либо по отдельности принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе.
По его мнению, кризис вокруг Корейского полуострова должен быть урегулирован исключительно путем диалога и консультаций, он должен решаться с учетом обоснованных озабоченностей всех вовлеченных сторон. "Китайская сторона пристально следит за развитием событий на полуострове, придерживается курса на денуклеаризацию, обеспечение мира и стабильности на полуострове, настаивает на урегулировании кризиса исключительно путем диалога и консультаций", - отметил Си Цзиньпин.
Напомнив, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова "имеет давнюю историю и крайне сложна", председатель КНР указал, что она "требует устранение и причин, и последствий, и обязательно с учетом обоснованных озабоченностей всех вовлеченных сторон".
"В этой связи китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея", - говорится в интервью.
"Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку. Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе", - сказал председатель КНР.
"Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу, что весьма важно для скорейшего включения проблемы [Корейского] полуострова в русло урегулирования путем диалога и консультаций", - резюмировал Си Цзиньпин.