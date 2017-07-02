Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и России

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее нарушит стратегический баланс региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС накануне прибытия в Москву с визитом.

Ущерб безопасности региона

"Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более - сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность", - подчеркнул председатель КНР.

"По тематике THAAD Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координации на всех уровнях, и у нас идентичное понимание по поводу ее сути и вредности. Обе стороны решительно против размещения системы THAAD США в Республике Корея, убедительно призывают соответствующие стороны прекратить ее размещение и отменить решение", - констатировал Си Цзиньпин. Китай и Россия, подчеркнул он, будут вместе либо по отдельности принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе.

Пути денуклеаризации Корейского полуострова

По его мнению, кризис вокруг Корейского полуострова должен быть урегулирован исключительно путем диалога и консультаций, он должен решаться с учетом обоснованных озабоченностей всех вовлеченных сторон. "Китайская сторона пристально следит за развитием событий на полуострове, придерживается курса на денуклеаризацию, обеспечение мира и стабильности на полуострове, настаивает на урегулировании кризиса исключительно путем диалога и консультаций", - отметил Си Цзиньпин.

Напомнив, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова "имеет давнюю историю и крайне сложна", председатель КНР указал, что она "требует устранение и причин, и последствий, и обязательно с учетом обоснованных озабоченностей всех вовлеченных сторон".

"В этой связи китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея", - говорится в интервью.

"Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку. Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе", - сказал председатель КНР.

"Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу, что весьма важно для скорейшего включения проблемы [Корейского] полуострова в русло урегулирования путем диалога и консультаций", - резюмировал Си Цзиньпин.