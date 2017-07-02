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Си Цзиньпин: с президентом РФ сложились тесные рабочие связи и добрые личные отношения

Международная панорама
2 июля, 20:09 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, июля. /ТАСС

В интервью ТАСС председатель КНР также отметил, что Китай и Россия - наиболее доверительные стратегические партнеры друг для друга

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 3-4 июля, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным придадут новый импульс развитию китайско-российских отношений, чему будут способствовать тесные рабочие связи и добрые личные отношения, сложившиеся между двумя лидерами. Об этом сам глава китайского государства заявил в интервью ТАСС накануне прибытия в Москву.

Высокий уровень стратегического взаимодействия

"Политическое и стратегическое взаимодоверие отличается высоким уровнем. Окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, таким образом, китайско- российская граница протяженностью более 4,300 км превратилась в узы дружбы двух народов. Подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, в котором юридически закреплена идея о передаче дружбы из поколения в поколение. Обе стороны решительно поддерживают усилия друг друга, нацеленные на защиту коренных интересов, в частности, суверенитета, безопасности, территориальной целостности, решительно поддерживают друг друга в выборе пути развития, отвечающего национальным особенностям, решительно поддерживают друг друга в национальном развитии и возрождении, словом, в налаживании своих дел ", - отметил Си Цзиньпин.

"Китай и Россия - наиболее доверительные стратегические партнеры друг для друга", - добавил он. Этому, по его словам, способствуют действенные механизмы для контактов на высоком и высшем уровне, многопланового сотрудничества.

Добрые личные отношения

"У нас с президентом Путиным сложились тесные рабочие связи и добрые личные отношения. Мы встречаемся в год порядка пяти раз, вместе намечаем направления двусторонних отношений, обсуждаем перспективу их развития", - подчеркнул председатель КНР. Он выразил убежденность в том, что нынешний визит "придаст новый импульс развитию китайско- российских отношений".

Совместные проекты

"Мы с президентом Путиным достигли важной договоренности по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" (сокращенное название инициативы Си Цзиньпина по созданию Экономического пояса Шелкового пути) с ЕврАзЭС. Поступательно развивается наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, инвестиции, высокие технологии, финансы, инфраструктура, сельское хозяйство", - отметил председатель КНР. Он особо выделил такие проекты, как Тяньваньская АЭС, газопровод по восточному маршруту, совместная разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета. Реализация таких проектов, по его мнению, должна повысить совокупную мощь и международную конкурентоспособность двух стран.

Взаимодействие на международном и региональном уровнях

Си Цзиньпин особо отметил стратегическое взаимодействие КНР и РФ в международных и региональных делах. "Китай и Россия, как мировые державы, постоянные члены СБ ООН и страны с формирующимся рынком, выступают за приверженность основополагающим нормам международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, поддерживают формирование многополярного мира и демократизацию международных отношений, непоколебимо отстаивают итоги Второй мировой войны и международную справедливость. Мы осуществляем тесное взаимодействие и координацию в рамках многосторонних структур, в частности, ООН, Группы двадцати, АТЭС, вместе учредили и продвинули ШОС, БРИКС, приложили совместные усилия к поддержанию мира и стабильности в окружающем регионе, в частности Центральной Азии и Северо-восточной Азии. Взаимодействие Китая и России в международных делах эффективно служит интересам мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире", - указал глава китайского государства.

Китай и Россия, выступая в роли стабилизирующих факторов в сложной и переменчивой международной обстановке, берут на себя, по его словам, "большую ответственность за сохранение мира и развития на планете".

"Готов вместе с президентом Путиным способствовать развитию двусторонних отношений по восходящей линии в интересах развития и возрождения двух стран и во имя процветания и стабильности всего мира", - заверил председатель КНР.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС и будет размещен в "Российской газете".

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