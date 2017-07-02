Си Цзиньпин: политическое урегулирование сирийского вопроса не имеет альтернативы

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китай считает необходимым обеспечение и уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС накануне визита в Москву.
"В данный момент сирийский вопрос - это, пожалуй, самая сложная и запутанная горячая точка на Ближнем Востоке. Он не только ввергает сирийский народ в пучину страданий, но и серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и мире в целом", - подчеркнул глава китайского государства.
"Позиция Китая в отношении сирийского урегулирования остается неизменной: необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее Сирии должно решаться самим сирийским народом, а политическое урегулирование - безальтернативный выход", - заявил Си Цзиньпин. "Искренне рассчитываем на скорейшее надлежащее урегулирование сирийского вопроса, на скорейшее исполнение мечты сирийского народа о мире, возвращении в родной дом и восстановлении семейного очага", - указал он.
Си Цзиньпин отметил "позитивную тенденцию" в сирийском урегулировании, которая наблюдается в последнее время. "Вовлеченные стороны подписали меморандум в Астане и согласились на создание в Сирии зон деэскалации. Женевский переговорный процесс под эгидой ООН продолжает продвигаться", - констатировал он.
"Считаем важным сохранить имеющуюся динамику политического урегулирования, которая давалась совсем нелегко, укрепить центральную роль ООН в посредничестве, поощрять Дамаск и оппозицию в проявлении доброй воли и терпения в пользу достижения политического решения с учетом обоснованных озабоченностей всех сторон", - подчеркнул председатель КНР. В то же время, по его мнению, "следует активизировать координацию и объединять усилия с целью ведения эффективной борьбы против террористических сил на территории Сирии в рамках международного права".
"Российская сторона играет значимую и позитивную роль в сирийском урегулировании, мы это ценим", - подчеркнул Си Цзиньпин.