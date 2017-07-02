Си Цзиньпин: Россия и Китай взаимодействуют в борьбе с терроризмом

Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамСпорт 2 июля, 20:34
Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в ЛондонеСпорт 2 июля, 20:26
СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-ДабиМеждународная панорама 2 июля, 20:23
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 20:23
Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и РоссииМеждународная панорама 2 июля, 20:12
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - ГерманияСпорт 2 июля, 20:10
Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"Спорт 2 июля, 20:02
Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в БельгииСпорт 2 июля, 19:54
Новейшие субмарины "Нижний Новгород" и "Колпино" прошли боевые испытания на БалтикеАрмия и ОПК 2 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Терроризм продолжает наносить удары по миру, безопасности и стабильности, противодействие ему остается больной проблемой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС, которое он дал перед приездом в Москву с визитом.
"В настоящее время глобальная обстановка по противодействию терроризму переживает глубокие преобразования, международная террористическая деятельность так и не унимается, а наоборот, продолжает активизироваться", - отметил председатель КНР. Он напомнил, что с начала года во многих странах произошла серия страшных терактов, были огромные жертвы.
Несмотря на появление у мирового сообщества точек соприкосновения в борьбе с терроризмом, отметил глава китайского государства, проблема остается крайне острой. В настоящее время, по словам главы китайского государства, "террористическая идеология непрерывно распространяется через интернет и соцсети", что приводит к пагубным последствиям. "Отдельные страны, как и прежде, под предлогом борьбы с терроризмом продвигают свои собственные интересы, применяют двойные стандарты по вопросу антитеррора", - указал китайский председатель. Это, по его мнению, неизбежно влечет за собой раздробление антитеррористической борьбы, затрудняет объединение усилий.
"Считаем важным развивать международную кооперации следующим образом, - разъяснил Си Цзиньпин. - Первое, отказаться от двойных стандартов, полностью выявлять центральную роль ООН в международной борьбе с терроризмом, консолидировать все помыслы и все усилия воедино". "Второе, надлежащим образом урегулировать региональные горячие точки, помогать Сирии и другим странам Ближнего Востока в скорейшем восстановлении стабильности, обуздать разгул терроризма. Третье, следует ориентироваться на будущее, принимать комплексные меры, как паллиативные, так и радикальные, в сфере политики, экономики, культуры с целью искоренить питательную почву зарождения терроризма", - подчеркнул он.
"Сотрудничество по противодействию терроризму является важной составляющей китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, служит ярким примером в международном антитеррористическом сотрудничестве", - отметил глава китайского государства. "Это не только отвечает коренным интересам двух стран, но и идет в пользу мира и стабильности региона и всего мира", - добавил он.
"Китай и Россия в рамках двустороннего механизма сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб поддерживают плодотворное взаимодействие по борьбе с тремя силами зла - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, играют важную позитивную роль в поддержании стабильности и развития двух стран и всего региона. Мы готовы с российскими партнерами углублять двустороннее практическое сотрудничество, усиливать взаимную поддержку по ключевым вопросам друг друга в борьбе с терроризмом, интенсифицировать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, поддерживать центральную роль ООН в международном антитеррористическом сотрудничестве", - отметил Си Цзиньпин. Он призвал тем самым "способствовать новому прорыву в антитеррористическом сотрудничестве международного сообщества".
Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС и будет размещен в "Российской газете".