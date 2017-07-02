Си Цзиньпин: Россия и Китай взаимодействуют в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Терроризм продолжает наносить удары по миру, безопасности и стабильности, противодействие ему остается больной проблемой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС, которое он дал перед приездом в Москву с визитом.

"В настоящее время глобальная обстановка по противодействию терроризму переживает глубокие преобразования, международная террористическая деятельность так и не унимается, а наоборот, продолжает активизироваться", - отметил председатель КНР. Он напомнил, что с начала года во многих странах произошла серия страшных терактов, были огромные жертвы.

Несмотря на появление у мирового сообщества точек соприкосновения в борьбе с терроризмом, отметил глава китайского государства, проблема остается крайне острой. В настоящее время, по словам главы китайского государства, "террористическая идеология непрерывно распространяется через интернет и соцсети", что приводит к пагубным последствиям. "Отдельные страны, как и прежде, под предлогом борьбы с терроризмом продвигают свои собственные интересы, применяют двойные стандарты по вопросу антитеррора", - указал китайский председатель. Это, по его мнению, неизбежно влечет за собой раздробление антитеррористической борьбы, затрудняет объединение усилий.

"Считаем важным развивать международную кооперации следующим образом, - разъяснил Си Цзиньпин. - Первое, отказаться от двойных стандартов, полностью выявлять центральную роль ООН в международной борьбе с терроризмом, консолидировать все помыслы и все усилия воедино". "Второе, надлежащим образом урегулировать региональные горячие точки, помогать Сирии и другим странам Ближнего Востока в скорейшем восстановлении стабильности, обуздать разгул терроризма. Третье, следует ориентироваться на будущее, принимать комплексные меры, как паллиативные, так и радикальные, в сфере политики, экономики, культуры с целью искоренить питательную почву зарождения терроризма", - подчеркнул он.

"Сотрудничество по противодействию терроризму является важной составляющей китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, служит ярким примером в международном антитеррористическом сотрудничестве", - отметил глава китайского государства. "Это не только отвечает коренным интересам двух стран, но и идет в пользу мира и стабильности региона и всего мира", - добавил он.

"Китай и Россия в рамках двустороннего механизма сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб поддерживают плодотворное взаимодействие по борьбе с тремя силами зла - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, играют важную позитивную роль в поддержании стабильности и развития двух стран и всего региона. Мы готовы с российскими партнерами углублять двустороннее практическое сотрудничество, усиливать взаимную поддержку по ключевым вопросам друг друга в борьбе с терроризмом, интенсифицировать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, поддерживать центральную роль ООН в международном антитеррористическом сотрудничестве", - отметил Си Цзиньпин. Он призвал тем самым "способствовать новому прорыву в антитеррористическом сотрудничестве международного сообщества".

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС и будет размещен в "Российской газете".