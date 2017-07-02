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Саудовский посол опроверг информацию о намерении короля водрузить флаг на острове Санафир

Международная панорама
2 июля, 20:34 UTC+3 КАИР КАИР 2, июля. /ТАСС

Отмечается, что Ахмед Каттан назвал подобные высказывания "недействительными и не имеющими под собой никаких оснований"

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КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Посол Саудовской Аравии в Египте Ахмед Каттан опроверг информацию о якобы имевшемся у саудовского короля намерении лично водрузить флаг своей страны на островах Тиран и Санафир, совсем недавно переданные Египтом под юрисдикцию королевства.

Глава саудовской дипмиссии в Каире, как сообщила в воскресенье электронная версия газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", назвал подобные высказывания "недействительными и не имеющими под собой никаких оснований".

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Острова Тиран и Санафир. Досье

Некоторое время назад отдельные западные СМИ распространили информацию, подхваченную социальными сетями, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд собирается посетить город Табук и регион на северо-западе страны. Во время этого 12-дневного визита монарх якобы намерен заложить первый камень в основание будущего моста между королевством и Египтом и лично водрузить государственный флаг Саудовской Аравии на островах Тиран и Санафир. Эти два острова в Красном море лишь неделю назад официально перешли от Египта под юрисдикцию аравийского королевства.

24 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил договор о демаркации морских границ с Саудовской Аравией, по которому Эр-Рияду отошли Тиран и Санафир. Этот двустороннее соглашение было подписано в апреле прошлого года и моментально вызвало возмущение египетской общественности. В Каире и других городах неоднократно проходили акции протеста.

История вопроса

В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года они вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая Каиру в 1982 году Тиран и Санафир вновь стали египетскими, хотя Саудовская Аравия претендовала на них.

Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, и Египет официально их признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод.

Саудовская Аравия ратифицировала соглашение с Египтом еще в 2016 году и позднее пригрозила, что в случае непризнания Каиром его законности она обратится с иском в международный суд.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Египет Саудовская Аравия
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