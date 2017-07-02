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МИД Сирии: атаки террористов в Дамаске намеренно предприняты накануне совещания в Астане

Международная панорама
2 июля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Сирия потребовала Совбез ООН осудить произошедшие атаки

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить террористические вылазки в Дамаске и обстрелы жилых кварталов в Дераа, повлекшие за собой гибель мирных граждан. Соответствующее послание МИД Сирии направил в воскресенье в Совбез ООН.

Его текст передало агентство SANA. В документе обращается внимание на то, что эти атаки предприняты накануне очередного совещания по Сирии в Астане (4-5 июля) и нового раунда межсирийских переговоров в Женеве (ориентировочно 10 июля).

"Международному сообществу пора разоблачить тех, кто продолжает оказывать поддержку террористам, что является грубым нарушением Устава ООН и создает угрозу миру и безопасности на планете", - говорится в документе.

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