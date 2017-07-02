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МИД КНР назвал появление эсминца США у архипелага Сиша военной и политической провокацией

Международная панорама
2 июля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Как отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве, американская сторона ущемила суверенитет Китая под предлогом "свободы навигации"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Приближение американского ракетного эсминца к архипелагу Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ) является серьезной военной и политической провокацией. Об этом заявил в воскресенье представитель МИД КНР Лу Кан, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

Как отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве, под предлогом "свободы навигации" американская сторона вновь направила военный корабль в территориальные воды КНР к архипелагу Сиша без согласия Пекина, нарушив его законодательство и соответствующие нормы международного права, ущемив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах. Такое поведение является "серьезной военной и политической провокацией", говорится в заявлении.

В МИД также добавили, что Китай отправил в ответ военные корабли и истребители, чтобы сделать предупреждение американскому эсминцу.

Ранее в воскресенье стало известно, что американский ракетный эсминец на 12 морских миль приблизился к острову Чжунцзяньдао (Тритон) спорного архипелага Сиша.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Новый виток напряженности возник после решения международного арбитража в Гааге в июле этого года, согласно которому Китай признан не имеющим "исторических прав" на спорные острова в ЮКМ и большую часть его акватории. В Пекине заявили о непризнании вердикта суда и о том, что он не имеет юридической силы. Усилившаяся напряженность стала предлогом для Вашингтона усилить свое военное присутствие в регионе.

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