Al Jazeera: МИД Катара передаст Кувейту ответ на требования четырех арабских стран 3 июля

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передаст в понедельник Кувейту ответ своей страны на выдвинутые Дохе требования Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, глава МИД Катара передаст 3 июля Кувейту ответ на требования, выдвинутые Дохе четырьмя арабскими странами.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на его исполнение. Среди них прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало требования невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.