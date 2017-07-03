Курды вошли в южные районы города Ракка, форсировав реку Евфрат

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), наступающие на форпост террористов в Ракке (520 км от Дамаска), форсировали в воскресенье реку Евфрат и вступили в южные окраины города. Об этом сообщила телестанция "Аль-Арабия".
По ее сведениям, курдским бойцам, составляющим костяк СДС, удалось выбить боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из южного предместья Эль-Касра.
Отряды СДС в рамках операции "Гнев Евфрата" подошли ранее с западной и восточной стороны к старинной части города. В воскресенье они заняли торговую площадь Сук-эль-Халь и ведут бои за квартал Эль-Кадисия. Они стремятся также окружить форпост ИГ на севере Ракки, где боевики обороняются на территории бывших армейских казарм.
Всего под контролем СДС после 26 дней уличных боев находится примерно 25% городской площади.
Отряды СДС, которым оказывают поддержку с воздуха самолеты ВВС международной коалиции под эгидой США, уничтожили только за минувшие сутки 34 террориста ИГ. Потери в рядах СДС за весь июнь составили 77 бойцов.