Макрон в Версале впервые выступит с посланием обеим палатам парламента Франции

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на высший государственный пост в мае этого года, впервые выступит с обращением к обеим палатам французского парламента. Совместное выездное заседание депутатов Национального собрания (нижняя палата) и сенаторов (представители верхней палаты) - Конгресс - состоится в понедельник в Версальском дворце - бывшей резиденции королей Франции.

Программная речь

В общей сложности в большой зал в Южном крыле королевского дворца приглашены 577 депутатов Национального собрания, которые только в июне по итогам выборов получили парламентские удостоверения, а также 348 членов Сената. В своем выступлении перед законодателями Макрон намерен обозначить основные направления политико-экономической работы своего правительства на предстоящие пять лет президентского срока.

Президент Франции впервые в новейшей истории страны лично выступает с подобным программным обращением к парламенту. В предыдущие годы послание главы республики направлялось законодателям в письменном виде. Зачитывал его парламентариям премьер-министр.

Как ожидается, в своей речи Макрон основное внимание уделит ключевым реформам, провести которые он обещал во время предвыборной кампании. Первоочередная из них - реформа трудового кодекса, законопроект о которой уже сейчас готовится правительством.

За президентским обращением последуют "дебаты без голосования". Представители от каждой из парламентских фракций Национального собрания и Сената получат по 10 минут на собственные выступления.

Послание станет ежегодным

Созыв французского парламента на Конгресс для президентского послания - новая политическая практика для Франции. Обещание ежегодно отчитываться перед депутатами и сенаторами в таком формате Эмманюэль Макрон дал во время своей предвыборной кампании этой весной.

"Демократическое обновление требует в первую очередь политической ответственности, она необходима. Политическая ответственность, в первую очередь президентская, заставляет меня принять обязательство каждый год отчитываться о проделанной работе перед парламентом, собранным на Конгресс, как это предусмотрено последней реформой конституции", - заявил тогда будущий президент республики.

Полемика вокруг сроков

О намерении президента выступить перед Конгрессом именно 3 июля в Елисейском дворце сообщили на минувшей неделе. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах Франции, учитывая, что уже на следующий день - 4 июля - в Национальном собрании должно состояться выступление премьер-министра Эдуара Филиппа. В своей речи перед депутатами нижней палаты парламента он должен также изложить программу работы своего кабинета министров, за чем последует вопрос о доверии.

Оппозиционные депутаты в этом решении Макрона усмотрели демонстративное желание умалить значимость премьера, затмив его созывом Конгресса. Наиболее резко отреагировала леворадикальная оппозиция во главе с Жан-Люком Меланшоном, лидером партии "Неподчинившаяся Франция".

Сочтя этот шаг Макрона "колоссальным размахом президентской монархии", политик заявил, что депутаты его фракции - 17 человек - бойкотируют версальский съезд парламента.

"Мы восстаем и не пойдем туда [на съезд Конгресса в Версале]", - заявил Меланшон журналистам в Национальном собрании.

"Неподчинившуюся Францию" в этом демарше поддержали и близкие им идеологически коммунисты, сформировавшие в новом созыве Нацсобрания отдельную фракцию вместе с "зелеными" численностью 16 парламентариев. Они также в полном составе проигнорируют версальский Конгресс. Такое же решение приняли также несколько депутатов-центристов и левых.

Сам премьер-министр, желая прекратить эти споры вокруг сроков проведения Конгресса, подчеркнул, что оба выступления - его и Макрона - взаимно дополняют друг друга и служат одной цели.

"Президент республики в понедельник перед Конгрессом обозначит курс. Этим курсом всем нам - членам правительства - надлежит следовать", - сказал Эдуар Филипп на правительственном семинаре в городе Нанси в субботу.

Конгресс французского парламента

Согласно действующей с 1958 года конституции Пятой республики, съезд обеих палат парламента собирается во Франции для внесения поправок в основной закон. Всего с 1958 года французская конституция получила 24 поправки, причем самая первая из них, дававшая независимость африканским колониям Франции, была принята в 1960 году парламентским голосованием без процедуры созыва двухпалатного заседания.

Конгресс же в составе обеих палат с 1958 года по сей день заседал с целью корректировки основного закона 16 раз и принял в общей сложности 21 конституционный закон, изменяющий конституцию республики.

Еще две конституционные поправки принимались во Франции без созыва Конгресса на общенациональных референдумах - в 1962 году французы проголосовали за введение всеобщих прямых президентских выборов, а в 2000 году высказались за сокращение срока президентских полномочий с семи до пяти лет.

После конституционной реформы 2008 года президент Франции получил полномочия собирать парламентский Конгресс для специального президентского обращения, "за которым могут последовать дебаты без голосования".

С тех пор такое происходило лишь дважды: в 2009 году президент Николя Саркози выступил с программной речью о своей социальной и экономической политике, а в ноябре 2013 года президент Франсуа Олланд в срочном порядке созвал две палаты парламента в Версале после парижских терактов и отчитался о принимаемых властями антитеррористических мерах, включая введение в стране режима чрезвычайного положения, действующего по сей день.