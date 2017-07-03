Армия Алжира с начала 2017 года уничтожила более 60 террористов

ТУНИС, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 63 террориста уничтожены, 22 взяты в плен с начала 2017 года в ходе антитеррористических операций Национальной народной армии (ННА) Алжира. Об этом сообщило в воскресенье в своем коммюнике оборонное ведомство североафриканской республики.

По его данным, за шесть месяцев военнослужащим ННА также удалось задержать 100 человек, подозреваемых в пособничестве деятельности террористов, и уничтожить 241 замаскированное убежище боевиков. Как отмечает ведомство, за указанный период были обнаружены и изъяты 167 автоматов Калашникова, два станковых противотанковых гранатомета СПГ-9, 6 снарядов к ручным противотанковым гранатометам РПГ-2 и РПГ-7, 12 снайперских винтовок, 26 винтовок Симонова, а также много других образцов оружия и боеприпасов различного калибра.

Кроме того, по информации Минобороны, в ходе антитеррористических операций были обнаружены и уничтожены цеха по производству взрывчатых веществ, где было найдено более одной тонны различных химических веществ, используемых при производстве взрывчатки, а также 272 бомбы и 121 мина.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой стали свыше 200 тысяч человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Тем не менее вооруженные нападения исламистов все еще происходят в различных регионах страны. По итогам 2015 года структурами безопасности Алжира были уничтожены 157 террористов.

В настоящее время алжирские органы безопасности сосредоточили усилия на нейтрализации угроз, исходящих как от вооруженных группировок, действующих внутри страны, так и от экстремистских движений, развернувших базы в обширной зоне африканского Сахеля и Сахары.