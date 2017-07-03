КЗЖ: публикация Трампом скандального видео повышает риск нападения на журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) считает, что президент США Дональд Трамп, разместив в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица, провоцирует насилие в отношение работников СМИ. Такой комментарий представили по запросу ТАСС в воскресенье в пресс-службе этой неправительственной организации, главный офис которой находится в Нью-Йорке.

"Нападки на отдельных журналистов или СМИ во всемирной сети или вне ее имеют негативные последствия и формирует атмосферу, в которой дальнейшее их преследование или даже физическое насилие в отношении них представляется допустимым, - говорится в заявлении КЗЖ. - Лишь несколько недель назад журналист подвергся нападению со стороны кандидата в конгрессмены, потому наши опасения имеют основания".

"Острые заявления со стороны Белого дома в интернете не только мешают работе СМИ в США, но и делают ее более опасной, а также поощряют авторитарных лидеров по всему миру", - подчеркнули в организации.

Нападение на журналиста

Журналист американского издания британской газеты The Guardian Бен Джейкобс 25 мая заявил, что на него напал кандидат в члены Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана Грег Джианфорте. Инцидент произошел в городе Бозмен (штат Монтана) на мероприятии, проходившем в рамках кампании республиканца по борьбе за кресло конгрессмена. По словам журналиста, он попытался задать политику вопрос, однако тот начал вести себя агрессивно. Джианфорте сильно толкнул Джейкобса, журналист упал, ушиб руку, у него разбились очки.

Позже Джианфорте направил Джейкобсу официальные извинения за нападение. Политик также сообщил, что намерен пожертвовать $50 тыс. на нужды КЗЖ. Инцидент не помешал Джианфорте одержать победу на состоявшихся в конце мая в Монтане выборах и занять пост члена Палаты представителей Конгресса США.

Новое видео Трампа

Ранее в воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania, вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который повалил его на пол и будто бы нанес несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен на лицо Макмэна. В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу, Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.

В последние месяцы Трамп регулярно критиковал CNN, как и другие СМИ, за распространение "лживых новостей".