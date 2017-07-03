Секретарь Джорджии: журналисты США распространяют ложные сведения о российской кибератаке

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Американские журналисты распространяют ложную информацию о приписываемой России кибератаке в ходе прошлогодних президентских выборов в США. Об этом написал секретарь штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты USA Today.

"Поскольку журналисты усердно ищут истории для заполнения 24-часового новостного цикла, они разбавляют факты и распространяют ложные повествования о российских кибератаках и потенциальных уязвимостях в [американской избирательной] системе, - отметил он. - Откровенно говоря, самая правдоподобная и потенциально эффективная атака на наши выборы - это не взлом системы голосования, а манипуляция со стороны американской медиа-машины".

По словам политика, в течение многих лет в Джорджии проводились выборы "при минимальном интересе прессы". Однако, продолжает секретарь, "во время прошлогодних президентских выборов все изменилось - СМИ стали одержимы российским вмешательством" в американский избирательный процесс. Кемп рассказал, что его "засыпают вопросами об уровне безопасности на выборах", причем "журналисты жестко ограничены в сроках" написания новостных материалов.

"Их вопросы часто отражают абсолютно неправильное понимание системы голосования [в США], а также мер по обеспечению их безопасности", - подчеркнул секретарь, который по американскому законодательству отвечает за проведение выборов в штате.

Как он указал, "осведомленные беспартийные эксперты согласны с тем, что манипулирование президентскими выборами делает хорошую телевизионную картинку, но в ней отсутствует реальное положение дел". Секретарь штата пояснил, что системы голосования в США разнообразны, они не связаны с интернетом, и кибератаки не могут затронуть подсчет голосов. "Дезинформация СМИ или недовольные члены партий не только подстегивают конспирологов, но также и разрушают важнейшее средство защиты наших выборах - доверие общественности", - считает Кемп.

Он уверен, что ошибочные материалы и "сенсационные новости приводят к замешательству и росту апатии у избирателей" и "подрывают уверенность в краеугольном камне демократии" в стране.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней СМИ все это время обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборные процессы США на стороне американского лидера Дональда Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз отвергали подобные утверждения.