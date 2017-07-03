Секретарь Джорджии: журналисты США распространяют ложные сведения о российской кибератаке

Компания SpaceX отложила на сутки запуск спутника связиКосмос 3 июля, 3:51
Генменеджер "Нью-Джерси": Ситуация с Ковальчуком прояснится в ближайшее времяСпорт 3 июля, 3:46
Al Jazeera: четыре арабские страны согласились продлить срок ультиматума КатаруМеждународная панорама 3 июля, 3:45
Абэ: правительство Японии намерено работать над восстановлением доверия населенияМеждународная панорама 3 июля, 3:43
МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегрузаПроисшествия 3 июля, 3:09
Кузнецов подписал с клубом НХЛ "Вашингтон" контракт на $62,4 млнСпорт 3 июля, 3:06
Победа сборной Германии и идеальная организация: в России завершился Кубок конфедерацийСпорт 3 июля, 2:47
Мустафи: сборная Германии заслужила победу на Кубке конфедерацийСпорт 3 июля, 2:11
Команда Германии стала обладателем награды Fair play по итогам Кубка конфедерацийСпорт 3 июля, 2:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Американские журналисты распространяют ложную информацию о приписываемой России кибератаке в ходе прошлогодних президентских выборов в США. Об этом написал секретарь штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты USA Today.
"Поскольку журналисты усердно ищут истории для заполнения 24-часового новостного цикла, они разбавляют факты и распространяют ложные повествования о российских кибератаках и потенциальных уязвимостях в [американской избирательной] системе, - отметил он. - Откровенно говоря, самая правдоподобная и потенциально эффективная атака на наши выборы - это не взлом системы голосования, а манипуляция со стороны американской медиа-машины".
По словам политика, в течение многих лет в Джорджии проводились выборы "при минимальном интересе прессы". Однако, продолжает секретарь, "во время прошлогодних президентских выборов все изменилось - СМИ стали одержимы российским вмешательством" в американский избирательный процесс. Кемп рассказал, что его "засыпают вопросами об уровне безопасности на выборах", причем "журналисты жестко ограничены в сроках" написания новостных материалов.
"Их вопросы часто отражают абсолютно неправильное понимание системы голосования [в США], а также мер по обеспечению их безопасности", - подчеркнул секретарь, который по американскому законодательству отвечает за проведение выборов в штате.
Как он указал, "осведомленные беспартийные эксперты согласны с тем, что манипулирование президентскими выборами делает хорошую телевизионную картинку, но в ней отсутствует реальное положение дел". Секретарь штата пояснил, что системы голосования в США разнообразны, они не связаны с интернетом, и кибератаки не могут затронуть подсчет голосов. "Дезинформация СМИ или недовольные члены партий не только подстегивают конспирологов, но также и разрушают важнейшее средство защиты наших выборах - доверие общественности", - считает Кемп.
Он уверен, что ошибочные материалы и "сенсационные новости приводят к замешательству и росту апатии у избирателей" и "подрывают уверенность в краеугольном камне демократии" в стране.
Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней СМИ все это время обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборные процессы США на стороне американского лидера Дональда Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз отвергали подобные утверждения.