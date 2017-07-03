Al Jazeera: четыре арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на предъявленные ему 22 июня требования для выхода из кризиса. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.

Ранее государственное агентство Кувейта KUNA информировало, что правительство страны, являющейся посредником в переговорах, получило ответ Катара на ультиматум четырех стран. В ответе, переданном министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, содержалась просьба предоставить еще 48 часов на решение касательно обозначенных условий.

При этом на 5 июля намечена встреча министров иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна с целью формирования общей позиции в отношении Катара.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на исполнение ультиматума. Среди требований - прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало условия невыполнимыми и призвало пересмотреть их.

5 июня Катар был обвинен Бахрейном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Йеменом, временным правительством Ливии, Мальдивской Республикой и Республикой Маврикий в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.