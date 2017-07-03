Экс-кандидат в президенты США заявил, что обвинения против его жены продиктованы политикой

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считает, что обвинения в мошенничестве, выдвинутые против его супруги, являются необоснованными и политически мотивированными. Об этом законодатель, участвовавший в президентской гонке среди демократов в 2016 году, заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Претензии властей к супруге сенатора Джейн О'Мира Сандерс касаются сделки, в которой она участвовала несколько лет назад. Сотрудники ФБР полагают, что она могла делать заведомо ложные утверждения, чтобы привлечь финансирование в размере примерно $10 млн. Первоначально исковое заявление в отношении Джейн Сандерс подал в начале 2016 года Брэйди Тонсинг, который во время предвыборной гонки руководил в Вермонте избирательной кампанией республиканца Дональда Трампа. Последний в итоге и одержал победу.

Сандерс заострил внимание на том, что обвинения были выдвинуты в разгар предвыборной гонки. По словам сенатора, именно Тонсинг "инициировал разбирательство". Законодатель посетовал, что "наступили времена, когда партии не только выступают с нападками на официальных лиц, но и в отношении их жен и детей".

Представитель Джейн Сандерс Джефф Уивер 26 июня заявил, что она в связи с расследованием наняла адвоката, который теперь представляет ее интересы. Супруга сенатора в 2010 году являлась президентом колледжа в городе Берлингтон (штат Вермонт). Она привлекла $10 млн на приобретение участка земли недалеко от учебного заведения. Она якобы утверждала тогда, что вложение средств является выгодным, так как число учащихся колледжа в ближайшие годы должно многократно вырасти и на счет учебного заведения поступят пожертвования в размере $2,7 млн долларов. В 2011 году она ушла из колледжа, а в 2016 году он закрылся, имея много долгов.

Уивер указал, что супруга сенатора не пыталась делать каких-либо ложных заявлений, а искренне пыталась помочь развитию колледжа. Представитель Джейн Сандерс выразил уверенность в том, что расследование докажет ее невиновность.

Берни Сандерс соперничал с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на отборочном внутрипартийном этапе предвыборной гонки в США, но потерпел поражение. В июле 2016 года он вышел из борьбы за высший государственный пост и поддержал бывшую конкурентку. Во время избирательной кампании он выступал с жесткой критикой Трампа, подчеркивая, что его избрание президентом станет для США катастрофой.