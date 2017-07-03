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Малколм Тернбулл сообщил о планах оставаться премьер-министром Австралии

Международная панорама
3 июля, 5:24 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 3, июля. /ТАСС

Выборы состоятся в 2019 году

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СИДНЕЙ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл объявил, что не собирается уходить со своего поста и намерен повести за собой правящую Либерально-национальную коалицию (ЛНК) к победе на выборах в 2019 году.

"Я намерен оставаться премьер-министром долгое время, - сообщил глава правительства, беседуя в понедельник с журналистами. - Думаю, кое-кто из вас рассуждает о том, что мне 62 года и я уже слишком стар, но хочу заверить в том, что буду премьер-министром еще очень долго, что мы пойдем на выборы в 2019 году и одержим на них победу".

Такое заявление глава правительства сделал не столько из-за своего возраста, сколько в связи с новой волной слухов о возможной попытке Либеральной партии сменить своего лидера. Сам Тернбулл пришел к власти в сентябре 2015 года в результате подобного "дворцового переворота" в правящей партии, свергнув с поста ее лидера и премьер-министра страны Тони Абботта.

На выборах в июле прошлого года Абботт сумел переизбраться в парламент и продолжает оставаться рядовым парламентарием-заднескамеечником. С тех пор он постоянно выступает с громкими заявлениями, обвиняя руководство партии в пренебрежении интересами ее рядовых членов. "Мы проявляем максимальное уважение к премьер-министру, но уважение должно быть улицей с двусторонним движением", - заявил экс-премьер в недавнем интервью.

Положение нынешнего премьера осложняется ставшим уже хроническим отставанием ЛНК по уровню популярности от главного политического противника - находящейся в оппозиции Лейбористской партии. Когда в 2015 году Тернбулл пришел к власти, сместив Абботта, он назвал неприемлемым тот факт, что правительство во главе с его предшественником проиграло 30 опросов службы Newspoll подряд. Сейчас правительство во главе с Тернбуллом проиграло уже 14 опросов Newspoll подряд.

В настоящее время федеральный парламент Австралии находится на зимних каникулах. На этой неделе премьер-министр отправится в Германию для участия в саммите "двадцатки" в Гамбурге.

"Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие дни доминирующей темой разговоров парламентариев-либералов друг с другом будет вопрос: свергать или не свергать, - пишет в этой связи газета "Острэлиан". - Мало кто из них верит в то, что Тернбулл сможет привести их к победе (на следующих парламентских выборах)".

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