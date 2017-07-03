СМИ: власти Малайзии запретят продажу рыбы фугу без необходимой обработки

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СИНГАПУР, 3 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены законодательно запретить реализацию знаменитой рыбы фугу, до тех пор, пока не будут проведены продавцами сертифицированные меры по ее детоксикации. Об этом в понедельник пишет газета Star.
Министерство здравоохранения намерено внести поправки в положении о безопасности продуктов питания, согласно которым "эта смертельно опасная для человека рыба должна подвергнуться специальной обработке перед продажей". В противном случае грозит штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что на некоторых рынках в ряде штатов страны продавцы утверждают, что реализуемая ими рыба якобы полностью безопасна. Хотя в действительности иностранные рабочие, которых нанимают на этих рынках, не имеют практических навыков, как полностью нейтрализовать содержащиеся в рыбе смертельно опасные токсины.
Вещество тетродотоксин обычно содержится не во всей рыбе, а в ее отдельных органах - коже, глазах, брюшине, печени, икре. Этот яд практически невозможно нейтрализовать. Он легко всасывается в кровь и накапливается в тканях почек и сердца человека. Примерно через 10 минут после попадания яда в организм появляется зуд, человек ощущает сильную тошноту и боли в животе. Позднее возникает потеря чувствительности кожи и наступает онемение конечностей. Летальный исход отмечается в 60% случаев отравления, а смерть наступает от паралича дыхательных мышц.