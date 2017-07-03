Опрос: большинство шведов отрицательно относятся к вступлению в НАТО

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СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Швеции выступают против присоединения страны к НАТО. Таковы результаты опубликованного в понедельник опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Novus по заказу телеканала SVT.
Согласно полученным данным, 43% респондентов отрицательно относятся к вступлению в североатлантический альянс. Число сторонников вступления составляет 32%, а 25% опрошенных пока не определились в своем отношении к этому вопросу. Это означает, что число противников членства страны в НАТО за последний год увеличилось на 1%, а число поддерживающих эту идею уменьшилось на 3%.
За вступление в НАТО выступает электорат оппозиционных правоцентристских партий (Умеренной коалиционной, Христианско-демократической, Либеральной), а красно-зеленый блок (партии Социал-демократическая, Охраны окружающей среды), Левая, а также "Феминистская инициатива" и популистская "Шведские демократы" - против.
"Пока социал-демократы говорят "нет" и пока среди избирателей нет большинства, это (проблема присоединения к НАТО - прим. ТАСС) политически мертвый вопрос", - отмечает комментатор телеканала SVT Матс Кнутсон.