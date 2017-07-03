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Во Франции предъявили обвинения экстремисту, собиравшемуся застрелить Макрона

Международная панорама
3 июля, 10:43 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, июля. /ТАСС

Представитель французских ультраправых написал на одном из форумов, что намерен купить автомат и совершить нападение на президента в день национального праздника Пятой республики

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ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Французские органы юстиции предъявили обвинения в терроризме экстремисту, заявившему о своем намерении убить президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно его данным, представитель французских ультраправых написал на одном из форумов в интернете, что намерен купить автомат Калашникова и совершить нападение на президента Франции. Оно должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, проводимого в день национального праздника Пятой республики. Об этом заявлении некие пользователи интернета сообщили на специальный сайт французской полиции, куда направляются данные об экстремистском содержании посланий в мировой сети.

23-летний безработный гражданин, проживающий в городе Аржантёй (департамент Валь д’Уаз, севернее Парижа), был арестован 1 июля. При этом, по данным телеканала, он угрожал полицейским кухонным ножом. Еще два ножа были найдены в его автомобиле.

Злоумышленник уже был осужден в 2016 году за пропаганду терроризма. По данным BFMTV, этот человек является психически неуравновешенным, однако признан экспертами ответственным за свои действия.

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