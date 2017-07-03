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В Минобороны КНР выразили протест в связи с заходом эсминца ВМС США в Южно-Китайское море

Международная панорама
3 июля, 11:08 UTC+3 ПЕКИН 3, июля. /ТАСС

В китайском оборонном ведомстве выразили уверенность, что "США сознательно совершают противоправные действия, несмотря на все ранее принятые воспитательные меры"

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ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Министерство обороны КНР выразило решительный протест в связи с проходом эсминца ВМС США через акваторию возле архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ), которую Китай считает своими территориальными водами. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении официального представителя оборонного ведомства КНР У Цяня.

"Направление американской стороной эсминца для самовольного вторжения в территориальные воды Китая является провокацией и серьезным противозаконным действием. Минобороны Китая выражает в связи с этим решительный протест", - отметил он. "В настоящее время при совместных усилиях государств региона обстановка в Южно-Китайском море улучшилась. Как говорят, захочет дерево покоя, да ветер не прекращается, так и США сознательно совершают противоправные действия, несмотря на все ранее принятые воспитательные меры, вновь направив военный корабль для вторжения в территориальные воды Китая", - отмечается в заявлении.

"Подобные действия наносят серьезные ущерб стратегическому доверию между двумя странами, вредят политической обстановке для развития отношений между вооруженными силами двух государств, серьезно угрожают безопасности находящихся на передовой китайских и американских солдат и офицеров, а также несут серьезный ущерб миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. По словам представителя оборонного ведомства, для сопровождения и выдворения эсминца США из акватории Китай направил два ракетных фрегата "Лоян" и "Суцянь", минный тральщик "Тайшань" и два истребителя J-11B ("Цзянь-11-би").

Ранее в воскресенье стало известно, что американский ракетный эсминец на 12 морских миль приблизился к острову Чжунцзяньдао (Тритон) спорного архипелага Сиша. МИД КНР назвал такие действия "серьезной военной и политической провокацией".

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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