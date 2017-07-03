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Госминистр обороны Катара обвинил соседние страны в попытке "мягкого переворота"

Международная панорама
3 июля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Халед бен Мухаммед аль-Атыйя подтвердил готовность эмирата противостоять возможной агрессии, но выразил надежду, что ситуация не дойдет до "военного вторжения"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, разорвавшие отношения с Катаром, планируют "мягкий переворот" с целью свержения правящего в Дохе режима. Такое мнение выразил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Sky News катарский госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

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"Это именно то, что происходит, я не говорю о гипотетических вещах", - сказал политик, отвечая на вопрос, не считает ли он, что соседние государства стремятся к смене власти в Катаре.

При этом аль-Атыйя подтвердил готовность эмирата противостоять возможной агрессии, выразив надежду, что ситуация "не дойдет до стадии военного вторжения". "Мы здесь, чтобы защищать нашу страну", - отметил глава оборонного ведомства.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на выполнение требований. В Дохе заявили, что не могут выполнить их. По просьбе Кувейта, выступающего посредником в кризисе, четыре арабские страны продлили срок ультиматума на 48 часов. Как ожидается, в понедельник глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передаст эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху официальный ответ Дохи, а 5 июля в Каире пройдет встреча глав МИД стран, бойкотирующих Катар, на которой министры обсудят дальнейшие шаги в отношении эмирата.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.

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