Русский снова в тренде: язык Пушкина возвращается на Кубу

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века русский язык был самым распространенным иностранным языком на Кубе и преподавался во многих средних школах и университетах острова Свободы. По разным подсчетам, язык Пушкина изучали от 600 тысяч до миллиона кубинцев всех возрастов. Книги на русском языке можно было купить во многих магазинах Гаваны, а по кубинскому радио звучали обучающие передачи.

С распадом СССР положение изменилось - позиции русского языка в карибской стране существенно ослабли. Специалисты с русским вдруг стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию. В учебных заведениях стало обязательно изучать не русский язык, а английский. Между тем, в последние годы на фоне активизации российско-кубинского сотрудничества на острове Свободы наблюдается возобновление интереса к русскому языку и к русской культуре.

Русский язык снова востребован

По словам посла РФ на Кубе Михаила Камынина, сейчас российско-кубинские отношения развиваются очень динамично, в связи с чем растет потребность в специалистах, владеющих русским языком.

"У нас появились масштабные проекты в самых различных областях и, естественно, их надо обслуживать. Поэтому нужны кубинские специалисты, которые блестяще говорят на русском языке. Выучить язык без мотивации практически невозможно. Сегодня эта мотивация есть, поэтому я уверен, что русский вернется и вернется очень мощно на остров Свободы", - отметил российский дипломат в беседе с ТАСС.

С ним согласна и председатель Группы специалистов русского языка при Ассоциации лингвистов Кубы, профессор Гаванского университета Сиомара Гарсия Као: "Многие кубинцы учились в Советском Союзе, и у них остались об этом очень светлые воспоминания. На Кубе сейчас очень много людей хотят изучать русский язык, но у нас уже нет достаточного количества преподавателей. В преподавании русского языка образовался большой пробел".

Примечательно, что в мае в Гаване состоялась первая национальная конференция, посвященная русскому языку и русской культуре. Такие форумы не организовывались на Кубе с советских времен. В двухдневном симпозиуме, проходившем в Институте литературы и лингвистики Кубы, приняли участие около ста русистов из разных провинций страны - преподаватели и переводчики русского языка, а также студенты отделения русского языка факультета иностранных языков Гаванского университета.

Участники конференции были разделены на четыре секции: лингвистика, русская культура, устный и письменный перевод, лингводидактика. Докладчики выступали на такие темы, как "Русские пословицы и поговорки в литературе", "Англицизмы в современном русском языке", "Лев Толстой и его кубинский след", "Русская иконопись", "Обучение русскому произношению будущих кубинских певцов вне языковой среды".

Спустя 30 лет Институт Пушкина снова на Кубе

19 мая 1977 года в Гаване был открыт филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина, в котором работали советские и кубинские специалисты по русскому языку и литературе. Этот филиал просуществовал до начала 1990-х годов, за это время его выпускниками стали тысячи человек.

В мае в Гаване состоялась первая национальная конференция, посвященная русскому языку и русской культуре. Такие форумы не организовывались на Кубе с советских времен.

"В Гаване у нас был особняк в районе Мирамар. Это был отдельный домик, где жили и работали преподаватели Института Пушкина. Приходили все, кто хотел учить русский язык, не только студенты. Это был такой клуб общения", - рассказала ТАСС проректор по учебной работе Института Пушкина Елена Колтакова.

И вот, спустя почти 30 лет, Институт Пушкина снова в Гаване. В конце мая на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась его кафедра. Красную ленточку на входе в новые аудитории перерезали ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро.

Институт Пушкина полностью оснастил кафедру новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал ее современными компьютерами, которые будут подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском". Таким образом студенты смогут заниматься по электронным учебникам, не выходя в интернет.

Каждый триместр Институт Пушкина будет командировать на кафедру трех преподавателей, которые будут вести занятия на всех курсах. Кроме того, коллектив авторов Института специально разработал рабочую тетрадь для студентов Гаванского университета, которая будет знакомить ребят с современным русским языком.

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Ребята учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". В качестве второго иностранного студенты могут выбрать немецкий, английский, французский или итальянский.

Задача – вернуть русский язык в школы

По словам ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой, теперь, после открытия кафедры, следующим шагом является возвращение русского языка в школы. "Институт Пушкина готов оказывать содействие в подготовке учителей для преподавания русского в школах. Уже со следующего учебного года мы планируем начать преподавать русский язык в одной или двух школах Гаваны в качестве факультатива. Наша цель – постепенно прийти к тому, что русский язык получит статус одного из официальных обязательных иностранных языков для изучения в школе", - рассказала Русецкая.

Она также сообщила, что Институт Пушкина ведет переговоры о возрождении передач, обучающих русскому языку, на радио и телевидении. "Надеюсь, что со следующего учебного года не только в школе, но и на радио и телевидении появятся уроки русского языка от нашего Института", - отметила ректор.

Посол РФ на Кубе Михаил Камынин также считает очень важным, чтобы на кафедре Института Пушкина получали образование и преподаватели средних школ. "Если мы опять вернем русский язык в школы, это будет гарантией того, что он уже никогда с острова не уйдет", - отметил Камынин.

В кубинских школах русский язык сейчас не преподается. Английский язык обязателен с пятого класса. В советское время русский преподавался в некоторых средних школах, в начальной школе были только кружки русского языка. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным.

Межвузовское сотрудничество

Возвращению русского языка на Кубу призвано способствовать и активно развивающееся сотрудничество между российскими и кубинскими высшими учебными заведениями.

В 2010 году на химическом факультете Гаванского университета была открыта кафедра имени М. В. Ломоносова, а на историческом факультете МГУ действует научное общество "Кафедра имени Хосе Марти". Целью этого общества, носящего имя национального героя Кубы, является изучение истории и культуры стран Латинской Америки.

Следующим шагом является возвращение русского языка в школы

В мае в Гаване состоялся форум ректоров российских и кубинских университетов, организованный Министерством высшего образования Кубы и Российским союзом ректоров. В знаменитом отеле "Насьональ" собрались руководители 16 российских и более 20 кубинских вузов. Делегацию РФ возглавлял ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Союза ректоров академик Виктор Садовничий.

"Исторически отношения между Кубой и Россией были превосходными на всех уровнях и во всех областях. И сотрудничество в сфере высшего образования - не исключение. В 1965-1993 годах образование в Советском Союзе получили 21,5 тысячи кубинцев, из них более 16 тысяч окончили высшие учебные заведения", - заявил, открывая форум, министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо.

В рамках конференции Садовничий и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро подписали соглашение о том, что Московский государственный университет откроет на базе Гаванского университета научно-образовательный центр "Ломоносов". В его задачи будет входить координация научного и академического сотрудничества между МГУ и Гаванским университетом, реализация совместных научно-исследовательских проектов и программ академического обмена. Сотрудничество между российским и кубинским вузами будет осуществляться в области химии, географии, филологии, истории и других дисциплин.

Помимо соглашения об открытии центра "Ломоносов", МГУ подписал с кубинскими университетами восемь договоров. Это - протокол о намерениях по созданию Ассоциации высших учебных заведений РФ и Кубы, а также договоры о сотрудничестве российского вуза с Гаванским университетом, Университетом информационных наук, университетами провинций Гуантанамо, Гранма, Матансас и Артемиса.

Договоры с различными кубинскими университетами заключили и другие российские вузы, в частности Российский государственный социальный университет (РГСУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Южный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

РГСУ давно развивает совместные проекты с кубинскими университетами. "Одним из ключевых партнеров нашего университета на Кубе является Университет Гуантанамо. В прошлом году там была открыта базовая кафедра РГСУ, а также началась реализация программ двойной аспирантуры по педагогическим и экономическим наукам", - рассказала корреспонденту ТАСС ректор российского вуза Наталья Починок.

Обучение кубинских студентов в российских вузах

Размер квоты правительства РФ на обучение иностранных граждан в российских вузах составляет 15 тысяч человек ежегодно. В рамках этой квоты Кубе выделяется 100 бюджетных мест.

В 2014 году было принято решение о том, что кубинские студенты будут приезжать в Россию на специальных условиях: за счет средств федерального бюджета оплачивается не только их обучение, но и авиаперелет, проживание и медицинская страховка.

Пушкин на Кубе

На острове Свободы каждый год отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина – основоположника современного русского литературного языка. У бюста великого русского поэта работы советского скульптора Михаила Аникушина, установленного в парке имени Ленина на окраине кубинской столицы, звучат стихи Пушкина.

Первое упоминание имени Пушкина в карибской стране относится к XIX веку. Причем сделано оно ни много ни мало поэтом и героем борьбы за независимость Кубы Хосе Марти, "кубинским Пушкиным", как его называют некоторые литературоведы. В 1880 году Хосе Марти заинтересовался творчеством русского поэта и прочел его произведения в переводе на французский язык. В том же году в одной из статей Марти напишет: "Он был человеком всех времен и народов, человеком, который в своей груди вмещал всю вселенную".

До недавнего времени бюст Пушкина в Гаване был единственным памятником русскому поэту во всей Латинской Америке. Сейчас они установлены и в других латиноамериканских странах. А с 2011 года на Кубе в небольшом поселке Сан-Николас-де-Бари провинции Майабеке недалеко от Гаваны появился и второй бюст великого поэта - на этот раз работы кубинского скульптора Мануэлы Матос Торрес.

Курсы русского языка при Казанском храме и Пушкинский зал в библиотеке Хосе Марти

Учить русский язык на Кубе можно не только в университете. При расположенном в центре Гаваны Храме Казанской иконы Божией Матери – первом храме Русской православной церкви в Карибском бассейне и одном из самых больших храмов РПЦ в Америке – уже несколько лет действуют бесплатные курсы русского языка. По словам настоятеля храма, священника Саввы Гаглоева, сейчас их посещают около 20 человек.

Кроме того, при храме функционирует русская библиотека с читальным залом, книжный фонд которой периодически пополняет посольство России на Кубе. В библиотеке, воспользоваться которой может любой желающий, есть и издания русских классиков, и детская литература, и учебники и словари русского языка.

В 2009 году фонд "Русский мир" открыл в главной библиотеке Кубы – гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти – Пушкинский зал. Его посетители имеют возможность познакомиться с новинками и классическими образцами российской литературы, современной периодикой, а также воспользоваться мультимедийными ресурсами по изучению русского языка.

Андрей Бекренев