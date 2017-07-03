В суд в Литве переданы обвинения против двух россиян в деле о январских событиях 1991 года

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ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы передала в суд обвинения в отношении двух граждан РФ в деле о январских событиях 1991 года. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель ведомства Рита Стундене.
"Завершено производство и переданы в суд материалы по обвинению двух граждан Российской Федерации, которые в ночь на 13 января 1991 года в составе десантного подразделения Советской армии участвовали в штурме телебашни в Вильнюсе", - уточнила она по просьбе корреспондента ТАСС формальные обстоятельства.
Имена россиян Генпрокуратура не называет. По словам Стундене, Литва предъявила им обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. "Литва обратилась к российской стороне, так как обвиняемые находятся в России, с просьбой об оказании правовой помощи по данным эпизодам, однако обращение воздействия не возымело", - сказала она.
Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы как по кругу включенных в него лиц, так и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек. В списке обвиняемых по делу - более 60 лиц, в том числе экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик.
Суд в качестве свидетеля безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева. Официальная позиция Вильнюса состоит в том, что применение оружия было невозможно без того, чтобы об этом не знало руководство СССР.
На скамье подсудимых находятся всего два человека - ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда по делам в очередной раз он легально въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России бывший военный Геннадий Иванов. Как ранее сообщала адвокат Меля, ее подзащитный, страдающий тяжелой формой сахарного диабета, намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека с целью изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с арестом.
Остальных обвиняемых Литва судит заочно. Для того чтобы это стало возможным, специально были приняты поправки к законам.
Госдума ранее приняла заявление в связи с процессом, назвав его "политически мотивированным судилищем", "карательным правосудием" и попыткой фальсификации истории.