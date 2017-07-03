Турция намерена построить собственный авианосец

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Турция собирается построить собственный авианесущий крейсер. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии спуска на воду произведенного в республике корвета "Кыналыада".

"Турция должна к 2023 году обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы построим собственный авианосец. Мы обязаны стать одним из лидеров в кораблестроении, а авианосец уже не является далекой мечтой для нас".

Военный корабль "Кыналыада" был построен в рамках проекта MILGEM (Milli Gemi - "Национальный корабль"). Программа MILGEM началась еще в 1996 году, но из-за недостатка финансирования заключение контракта на создание проекта первого корабля длительное время откладывалось. Церемония спуска первого изготовленного опытного образца корвета "Хейбелиада" состоялась 2 октября 2008 года. По словам Эрдогана, "Турция уже реализовала 14 проектов военных кораблей, на очереди стоят еще 10".