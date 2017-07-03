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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Спецборт лидера КНР приземлился в понедельник в столичном аэропорту Внуково.
Си Цзиньпина в аэропорту встречали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол РФ в КНР Андрей Денисов и посол КНР в РФ Ли Хуэй. У трапа выстроилась рота почетного караула Преображенского полка. Оркестр исполнил государственные гимны Китая и России, после чего председатель КНР и встречавшая его делегация проследовали в здание правительственного терминала аэропорта.
Это шестой визит Си Цзиньпина в Россию в качестве главы государства. 4 июля председатель КНР проведет переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры также встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая.
В тот же день китайский лидер встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время встречи на высшем уровне планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.
Ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил на брифинге, что к визиту приурочено подписание контрактов на общую сумму около $10 млрд.