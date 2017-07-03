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Несколько десятков человек проводят в центре Минска несанкционированную акцию протеста

Международная панорама
3 июля, 15:18 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, июля. /ТАСС

Милиция пока не препятствует проведению мероприятия

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МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Представители белорусский оппозиции проводят в понедельник несанкционированную акцию протеста "За мирную Беларусь" в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.

С призывом выйти на Октябрьскую площадь в День независимости, который совпадает с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, призвал граждан один из оппозиционных лидеров, сопредседатель Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. По разным оценкам, на площади собралось несколько десятков человек, включая журналистов. Милиция пока не препятствует проведению мероприятия.

До начала акции Статкевич пригласил журналистов к себе домой, чтобы в их сопровождении отправиться на Октябрьскую площадь и таким образом избежать превентивного задержания, как это было накануне протестных выступлений 25 марта и 1 мая. Оппозиционер заранее уведомил городские власти о намерении провести праздничное собрание, указав на то, что это предусмотрено Конституцией.

Поводом для массовых уличных акций в феврале-мае текущего года послужил так называемый декрет "о тунеядцах", обязывающий граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200. Многие белорусы отказались платить сбор и вышли на манифестации, после которых проходили задержания их активных участников.

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