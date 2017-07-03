Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле ситуацию в Сирии

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АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"В ходе их встречи обсуждались вопросы создания зон деэскалации в Сирии, - приводит слова пресс-секретаря Анатолийское агентство. - Также они обменялись мнениями по предстоящим в Астане переговорам".
Кроме того, как отметил пресс-секретарь, "Анкара рассчитывает на встречу между Эрдоганом и президентом Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге".