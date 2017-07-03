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СБУ обвинила издание "Страна" во вмешательстве в личную жизнь советника главы МВД

Международная панорама
3 июля, 17:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июля. /ТАСС

На сайте издания есть публикации о квартире Антона Геращенко

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины возбудила новое уголовное дело в отношении украинского издания "Страна", обвинив журналистов во вмешательстве в личную жизнь советника главы МВД и депутата Верховной рады Антона Геращенко. Об этом сообщил в понедельник главред издания Игорь Гужва.

"Возбужденно еще одно уголовное дело, которое фабрикуется сейчас против нас - о вмешательстве в личную жизнь политика, народного депутата Антона Геращенко", - сообщил он на пресс-конференции в агентстве "Украинские новости".

Гужва пояснил, что на сайте издания есть несколько публикаций относительно нардепа, в частности о его квартире. "Обществу интересно и важно знать, какой уровень расходов у тех или иных политиков, на каких машинах они ездят, в каких квартирах они живут и как это соотносится с их официально задекларированными доходами. Это все является общественно значимой информацией", - добавил он.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова, в свою очередь, информировала, что журналисты издания написали обращение к послам G7 и ЕС с просьбой о защите от давления властей.

22 июня владелец и главный редактор украинского интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог, после внесения которого в сумме 544 тысячи гривен (почти $21 тыс.) Гужву выпустили из СИЗО. Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, где отметили высокие рейтинги издания, позволяющего "системную критику чиновников". Позднее Гужва сообщил, что против него и издания готовятся еще два уголовных дела.

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