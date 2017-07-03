Президент Франции предложил сократить состав парламента

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ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым на треть сократить число депутатов парламента. Об этом он заявил в понедельник, выступая в Версале на торжественном заседании обеих палат парламента страны.
"Политическое время движется в настоящее время во Франции слишком медленно. Необходимо, чтобы парламент действовал быстро, что позволит быстрее проводить законы через обе палаты. <...> Считаю, что необходимо в этой связи осуществить меру, за которую давно выступают многие французы - сократить число депутатов парламента", - отметил Макрон.
"Менее многочисленный парламент, но парламент, механизмы работы которого будут усилены, будет способен действовать быстрее и лучше. Именно поэтому я выступлю с предложением на треть сократить число депутатов парламента. Я уверен, что такая мера положительно скажется на работе парламента страны", - сказал президент Франции.
В настоящее время нижняя палата парламента, Национальное собрание, насчитывает 577 депутатов. В Сенате страны заседают 348 человек.