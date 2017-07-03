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СМИ: лидер лейбористов произвел 20 новых назначений в теневой кабинет Великобритании

Международная панорама
3 июля, 17:44 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

По имеющимся данным, в теневое правительство вернулись многие политики из парламентской фракции лейбористов, которые ранее уже состояли в оппозиционном "кабмине"

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Джереми Корбин

Джереми Корбин

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин произвел сразу 20 новых назначений в теневой кабинет этой политической силы, состоящий из 33 человек. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, в теневое правительство вернулись многие политики из парламентской фракции лейбористов, которые ранее уже состояли в оппозиционном "кабмине", но в июне прошлого года бросили открытый вызов Корбину. Тогда они демонстративно покинули ряды партийного руководства и обвинили ультралевого лидера лейбористов в том, что он не проявил активности в поддержке лагеря сторонников евроинтеграции перед референдумом о дальнейшем членстве страны в ЕС. Однако внутрипартийный переворот не состоялся: на внеочередных выборах лидера лейбористов Корбин уверенно победил своего соперника Оуэна Смита.

После успеха лейбористов на июньских всеобщих выборах лидерство Корбина уже никто не оспаривает, и теперь он выступает в роли объединителя усиливающей свои позиции политической силы.

Среди тех, кто получил новые назначения в теневой кабинет, телеканал в том числе назвал Глорию де Пьеро, которая будет новым "министром юстиции", Роберту Блэкмэн-Вудс, которая будет отвечать за сферу международного развития, Карла Тернера, ставшего "министром транспорта", нового куратора жилищного строительства Тони Ллойда и других известных лейбористских политиков, которые ранее пребывали в рядах оппозиции Корбину.

В условиях парламентской демократии теневое правительство фактически дублирует работу кабинета министров, сформированного правящей партией. Почти на каждый правительственный законопроект оно выдвигает в ответ альтернативную его версию, предоставляя возможность избирателям сравнить работу реального правительства и его аналога в рядах оппозиции, который не наделен исполнительными полномочиями. Создание теневого кабинета также удобно тем, что позволяет оппозиционной партии, в случае ее победы на парламентских выборах, сразу сформировать кабинет министров.

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Персоны
Корбин, Джереми
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