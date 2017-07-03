СМИ: греческая береговая охрана открыла огонь по турецкому сухогрузу

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Катера береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузному судну, которое шло под турецким флагом в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

По его данным, в сухогруз попало порядка 40 пуль. На место происшествия была направлена лодка турецкой береговой охраны.

Информации о пострадавших не поступало.